Pêche au coup et visite de la maison aquarium Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Pêche au coup et visite de la maison aquarium Lapalisse, 7 juillet 2022, Lapalisse. Pêche au coup et visite de la maison aquarium Lapalisse

2022-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-07 18:00:00 18:00:00

Lapalisse Allier EUR 9 9 Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni), suivie d’une visite de la Maison Aquarium de Jaligny. contact@lapalissetourisme.com +33 4 70 99 08 39 Lapalisse

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse Ville Lapalisse lieuville Lapalisse Departement Allier

Lapalisse Lapalisse Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse/

Pêche au coup et visite de la maison aquarium Lapalisse 2022-07-07 was last modified: by Pêche au coup et visite de la maison aquarium Lapalisse Lapalisse 7 juillet 2022 Allier Lapalisse

Lapalisse Allier