Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Pêche à pied Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Pêche à pied Lancieux, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lancieux. Pêche à pied 2021-07-28 – 2021-07-28 Club nautique Lancieux 17 Rue de la Plage

Lancieux Côtes d’Armor Explorons l’estran aux grandes marées, découvrons la biodiversité des rochers à marée basse. Apportez des chaussures qui ne craignent pas l’eau. Tarif : adulte 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Mercredi 28 juillet 2021 – De 10h à 12h – Club nautique Lancieux +33 2 96 86 31 50 http://www.cn-lancieux.org/ Explorons l’estran aux grandes marées, découvrons la biodiversité des rochers à marée basse. Apportez des chaussures qui ne craignent pas l’eau. Tarif : adulte 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Mercredi 28 juillet 2021 – De 10h à 12h – Club nautique Lancieux dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Club nautique Lancieux 17 Rue de la Plage Ville Lancieux lieuville 48.60856#-2.15435