Explorons l'estran aux grandes marées, découvrons la biodiversité des rochers à marée basse. Apportez des chaussures qui ne craignent pas l'eau. Tarif : adulte 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Mercredi 31 août 2022 – De 15h à 16h – Centre Nautique de Lancieux

