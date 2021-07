Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Pêche à pied avec les mains Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Pêche à pied avec les mains 2021-07-26 Saint-Cava Lilia Plouguerneau

Profitons des marées basses pour marcher là où la mer s'est retirée. Qui se cache sous les algues? Combien de pattes a un crabe, quel âge a cette algue, combien mesure la langue de la patelle? Qi fait ces petits serpentins sur le sable. Spécial Famille.

