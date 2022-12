Pêche à pied à Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pêche à pied à Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer, 17 août 2023

2023-08-17 14:00:00 – 2023-08-17

Ille-et-Vilaine Partez à la découverte de l’estran de Saint-Briac pour débusquer des crabes, poissons et crevettes ! Profitez d’un bon bol d’air marin, accompagné d’un(e) animateur/trice spécialisé(e) qui vous fera découvrir sa passion, celle de débusquer et observer les animaux de l’estran. Une sortie pour mieux comprendre ce milieu fragile, apprendre à l’aimer et le respecter. Venez partager un moment convivial et échanger ensemble sur vos découvertes.

Des explications sur l’adaptation de ces animaux à la marée, techniques de pêche et conseils pour mieux protéger cet écosystème viendront agrémenter ce moment. Matériel : Apportez juste chaussures ou bottes pouvant aller dans l’eau et un k-way. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants et gratuit pour les – 6 ans. Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi par mail. 25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents. Château du Nessay Boulevard du Béchey Saint-Briac-sur-Mer

