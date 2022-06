Pêche à pied

Pêche à pied, 29 août 2022, . Pêche à pied

2022-08-29 – 2022-08-29 Explorons l’estran aux grandes marées, découvrons la biodiversité des rochers à marée basse. Apportez des chaussures qui ne craignent pas l’eau. Tarif : adulte 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Lundi 29 août 2022 – De 14h à 16h – Centre Nautique de Lancieux Explorons l’estran aux grandes marées, découvrons la biodiversité des rochers à marée basse. Apportez des chaussures qui ne craignent pas l’eau. Tarif : adulte 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Lundi 29 août 2022 – De 14h à 16h – Centre Nautique de Lancieux dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville