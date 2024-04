Pêche à la truite Saint-Vivien-de-Monségur, samedi 20 avril 2024.

Pêche à la truite Saint-Vivien-de-Monségur Gironde

Pêche à la truite le 20 et 21 avril de 400 kg de truite. La fédération de pêche de Saint-Vivien-De-Monségur organise ce moment d’apprentissage et de partage autour d’une initiation à la pêche. Il vous suffit de vous rendre au ponton de pêche du lac de Saint-Vivien-De-Monségur. Buvette et petite restauration sur place . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-21

Saint-Vivien-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pêche à la truite Saint-Vivien-de-Monségur a été mis à jour le 2024-04-09 par OT de l’Entre-deux-Mers