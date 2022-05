Pêche à la truite Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: Jura

Saint-Pierre

Pêche à la truite Saint-Pierre, 12 juin 2022, Saint-Pierre. Pêche à la truite Saint-Pierre

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Pierre Jura Journée pêche à la truite organisée par Les Très Montagnards à la salle des fêtes de Saint-Pierre, dimanche 12 juin 2022 de 10h à 18h. 5€ la partie de pêchepour adultes et enfants. Repas proposé le midi, 15€/personne – tarif réduit pour les enfants :

Entrée

Truite au barbecue (de la pisciculture des rivières à Prémanon) ou saucisses

Frites

Dessert. lestresmontagnards@gmail.com Journée pêche à la truite organisée par Les Très Montagnards à la salle des fêtes de Saint-Pierre, dimanche 12 juin 2022 de 10h à 18h. 5€ la partie de pêchepour adultes et enfants. Repas proposé le midi, 15€/personne – tarif réduit pour les enfants :

Entrée

Truite au barbecue (de la pisciculture des rivières à Prémanon) ou saucisses

Frites

Dessert. Saint-Pierre

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Pierre Autres Lieu Saint-Pierre Adresse Ville Saint-Pierre lieuville Saint-Pierre Departement Jura

Saint-Pierre Saint-Pierre Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/

Pêche à la truite Saint-Pierre 2022-06-12 was last modified: by Pêche à la truite Saint-Pierre Saint-Pierre 12 juin 2022 Jura Saint Pierre

Saint-Pierre Jura