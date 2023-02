Pêche à la truite Saint-Aquilin Saint-Aquilin Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Aquilin Pêche à la truite, concours de 9h à 11h30, ouvert à tous, prises illimitées.

Buvette, casse-croûte, repas sur réservation (jambon braisé, frites, fromage, dessert – Tarif : 10 € – Porter ses couverts).

9h-11h30 (engagement à partir de 7h) et 13h45-17h30, étang des Garennes.

