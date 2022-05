Pêche à la truite Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Pêche à la truite Lessay, 16 mars 2022, Lessay. Pêche à la truite Route des Marais Plan d’eau de Lessay Lessay

2022-03-16 – 2022-05-30 Route des Marais Plan d’eau de Lessay

Lessay Manche Lâchers de truites tous les 3 ou 4 semaines dans le plan d’eau de Lessay.

Acquisition des cartes auprès des dépositaires à Lessay (Bar Le Buvard) ou Créances (Lamaison .fr) ou sur internet www.cartedepeche.fr rubrique lespecheursdelessay ou les pecheursduborddelay. Se renseigner pour les tarifs au près de l’association. Lâchers de truites tous les 3 ou 4 semaines dans le plan d’eau de Lessay.

