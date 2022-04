Pêche à la truite Etang de la Chevalière Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Pêche à la truite à l’étang de la Chevalière (réservée aux adhérents de la carpe Nogentaise). Carte de pêche obligatoire, 1 ligne par pêcheur, amorçage interdit. (120 kg déversés dont 20kg grosses). Buvette et casse-croûte sur place. Pêche à la truite Etang de la Chevalière Rue de la Chevalerie, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

