Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Venez découvrir la pêche à la ligne avec notre animateur pêche. Nous devrons rester discrètes et discrets au bord de la Rouvre pour dénicher les poissons qui peuplent ce cours d’eau.

Prévoir des bottes

Dès 6 ans

Sur réservation contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/ Venez découvrir la pêche à la ligne avec notre animateur pêche. Nous devrons rester discrètes et discrets au bord de la Rouvre pour dénicher les poissons qui peuplent ce cours d’eau.

Prévoir des bottes

Dès 6 ans

Sur réservation

