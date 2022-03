Pêche à la truite 2022 – la Perche Boissiérienne Plan d’eau la Maurosière La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

### Pêche à la truite **La Perche Boissiérienne** et l’**Union des Écluses** organisent une Pêche à la truite le samedi 2 avril 2022. Rendez-vous au plan d’eau de la Maurosière. ### Inscription * Sur place à partir de 7h00 * Adulte : 8€ * Enfant : 2€ * Une seule canne sans amorce ### Déroulement * Début de la pêhce à 8h00 * Pause à 9h45 * Tirage au sort des lots de pêche à 12h00 * Bar, grillades sur place * Café offert ### Challenges Plus de 120kg dont 30kg de gros poissons * Premier poisson pris * Le plus gros poisson

