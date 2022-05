Pêche à la jambière Pouilly-sur-Loire, 18 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire.

Pêche à la jambière Quai de Loire Bord de Loire Pouilly-sur-Loire

2022-07-18 – 2022-07-18 Quai de Loire Bord de Loire

Pouilly-sur-Loire Nièvre

5 EUR Venez découvrir une pêche simple, ludique et familiale : la pêche à la jambière. Comment monter une ligne ? Où et quand pêcher ? Quelle réglementation ? Nicolas et Romaric, animateurs à la Fédération de Pêche de la Nièvre, viendront répondre à vos questions et vous enseigner comment réussir à prendre les petits poissons blancs de Loire. Munissez vous de chaussures d’eau. La présence des parents est obligatoire. Par mesure de précaution les pratiquants doivent savoir nager.

Venez découvrir une pêche simple, ludique et familiale : la pêche à la jambière. Comment monter une ligne ? Où et quand pêcher ? Quelle réglementation ? Nicolas et Romaric, animateurs à la Fédération de Pêche de la Nièvre, viendront répondre à vos questions et vous enseigner comment réussir à prendre les petits poissons blancs de Loire. Munissez vous de chaussures d’eau. La présence des parents est obligatoire. Par mesure de précaution les pratiquants doivent savoir nager.

Quai de Loire Bord de Loire Pouilly-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-19 par