Mouzay Meuse Mouzay Pêche à la grosse truite organisée par la société de pêche “La Carpe” de Mouzay.

Rendez-vous de 8h30 à 12h et de 14h à 19h Gratuit le dimanche 12 mai pour les personnes inscrites la veille (8h à 12h et 14h à19h). Plus d’infos par téléphone +33 3 29 80 43 90 Mouzay

