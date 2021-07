Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Pêche à la carpe Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Vous aimez où vous souhaitez découvrir la pêche? Retrouvez les animations pêche de la Maison du Tourisme de Guipry-Messac. Animé par Aurélien Lagarosse, animateur pêche diplômé d'Etat, la Maison du tourisme propose de vous initier à la technique de la pêche à la Carpe ou pour vous perfectionner. Une technique particulière pour un poissons plus ou moins rare dans la Vilaine et aux étangs des Vallons en Bretagne. le Samedi 28 août de 19h30 à 22h Activité sur inscription. Tarif : 5 €. Informations et réservations : 02 99 34 61 60 | tourisme@guipry-messac.bzh

