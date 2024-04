Pêche 3ème manche du Carna Tour Guipry-Messac, samedi 14 septembre 2024.

Pêche 3ème manche du Carna Tour Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Le 14 septembre prochain, sur les rives de la Vilaine à Guipry-Messac, se tiendra la troisième manche tant attendue du Carna Tour. Destinée aux jeunes pêcheurs âgés de 10 à 18 ans, cette compétition promet une journée d’action dédiée à l’art de la pêche aux carnassiers aux leurres.

Une journée où les jeunes pêcheurs devront faire preuve d’adresse et de stratégie pour capturer les plus gros spécimens.

Cette troisième manche du Carna Tour célèbre non seulement la compétition, mais aussi la camaraderie et la passion qui unissent les jeunes pêcheurs. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui partagent l’amour de la pêche et le désir de repousser les limites de l’expérience. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-14

Quai des Bateliers

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne maisonpechenature35@gmail.com

L’événement Pêche 3ème manche du Carna Tour Guipry-Messac a été mis à jour le 2024-04-05 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté