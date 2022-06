Pêche 2x4h Rossfeld Rossfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Rossfeld EUR 2 x 4h par équipes de 2. Nombre de places limité à 20 équipes. Montant de l’inscription : 60 € par équipe, repas de midi inclus. Possibilité pour les non pêcheurs de venir prendre le repas de midi au prix de 15 €. Menu : côtelette marinée, pommes de terre sautées, salade, fromage, dessert, café. Les 5 premiers seront récompensés, uniquement à partir de 16 équipes inscrites. Déroulement : 6h30 rdv à l’étang de pêche de Rossfeld, 7h tirage des places, 8h-12h première manche, 14h-18h deuxième manche, 18h30 remise des prix. +33 6 86 50 36 47 2 x 4h par équipes de 2. Nombre de places limité à 20 équipes. Montant de l’inscription : 60 € par équipe, repas de midi inclus. Possibilité pour les non pêcheurs de venir prendre le repas de midi au prix de 15 €. Menu : côtelette marinée, pommes de terre sautées, salade, fromage, dessert, café. Les 5 premiers seront récompensés, uniquement à partir de 16 équipes inscrites. Déroulement : 6h30 rdv à l’étang de pêche de Rossfeld, 7h tirage des places, 8h-12h première manche, 14h-18h deuxième manche, 18h30 remise des prix. Rossfeld

