Atelier collaboratif FRESQUE du CLIMAT Salle polyvalente de Pechbusque, 2 avril 2022 09:30, Pechbusque. Samedi 2 avril, 09h30 Sur place Entrée avec inscription obligatoire, atelier gratuit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgH8oLHXRlHowmszH7QA0GW7oVw2WnqPqu_U01V7FbI/edit#gid=0, locaterre31@gmail.com LE CLIMAT CHANGE ? Vous voulez agir ?

En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. LE CLIMAT CHANGE A TOUT VITESSE, alors que faire ?

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et organisations de s’approprier le défi du changement climatique. Parce-qu’elle s’en tient aux données scientifiques solidement établies, la Fresque du Climat est outil neutre et objectif En mobilisant l’intelligence collective du groupe , La Fresque du Climat permet à tous les publics de s’approprier le sujet du changement climatique. La méthode d’animation vise à éviter une descente verticale du savoir, pour permet à chaque participant de trouver sa place dans l’exercice. En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.

Résultat : la fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, elle permet aux individus et organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action.

Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée. Merci à l’association Fresque du Climat pour leur travail Salle polyvalente de Pechbusque 1 grand-rue de la mairie 31320 Pechbusque Haute-Garonne samedi 2 avril – 09h30 à 12h30

Détails Heure : 09:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pechbusque Autres Lieu Salle polyvalente de Pechbusque Adresse 1 grand-rue de la mairie Ville Pechbusque Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Salle polyvalente de Pechbusque Pechbusque Departement Haute-Garonne

