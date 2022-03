Les ateliers ZÉRO DÉCHET de Sophie Maison des associations de Pechbusque Pechbusque Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pechbusque

Les ateliers ZÉRO DÉCHET de Sophie Maison des associations de Pechbusque, 17 mars 2022 18:00, Pechbusque. Jeudi 17 mars, 18h00 Sur place Inscription obligatoire, atelier gratuit https://docs.google.com/spreadsheets/d/18OAGE3rr0yLeMGyJ3dwyuHys-56edRUnkf3WIvMEG-8/edit#gid=0, locaterre31@gmail.com L’atelier zéro déchet permet d’ajuster sa vie avec des nécessités écologiques En 2h de temps, les ateliers de Sophie vous « prennent par la main » et vous amènent avec bienveillance vers une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. On va découvrir des choses simples de la vie courante à modifier, un ensemble de pratiques que l’on peut mettre en place facilement pour diminuer les déchets (emballages, plastiques, produits à usage unique… ) et arrêter le gaspillage (d’objets, de ressources, d’ aliments…) Maison des associations de Pechbusque 3 grand-rue de la Mairie, 31320 Pechbusque 31320 Pechbusque Haute-Garonne jeudi 17 mars – 18h00 à 20h00

Heure : 18:00 - 20:00
Lieu Maison des associations de Pechbusque
Adresse 3 grand-rue de la Mairie, 31320 Pechbusque
Ville Pechbusque
Age minimum 15
Age maximum 99

