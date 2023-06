PARTERRE – COMME UN SYMBOLE / ALEXANDRE FANDARD Pécharic-et-le-Py, 5 juillet 2023, Pécharic-et-le-Py.

Pécharic-et-le-Py,Aude

Parterre est une manifestation dédiée à la danse et adressée à tous qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2023 dans l’Aude.

COMME UN SYMBOLE / ALEXANDRE FANDARD

De quoi la banlieue est-elle le nom ? Ou plutôt de quoi ses habitants, péjorativement catalogués de « banlieusards », sont-ils le nom ?

Dans ce solo, Alexandre Fandard s’emploie à un travail de réhabilitation de cette figure, parfois célébrée en cas de victoire sportive, souvent méprisée au gré des crispations sécuritaires et identitaires, mais quoi qu’il en soit toujours et encore largement fantasmée. Autodidacte, originaire de Dammarie-les-Lys, une petite ville de Seine et Marne en périphérie de Melun, l’artiste qui a travaillé, entre autres, avec Radhouane El Meddeb et Brett Bailey, poursuit depuis quatre ans une carrière solo pleine de promesses.

Comme un symbole, sa troisième pièce, continue de creuser le sillon d’une chorégraphie intimiste et éminemment politique, qui décortique sans relâche le soubassement de nos mythologies urbaines.

Alexandre Fandard termine la programmation de Parterre par une évocation du milieu urbain en contrepoint du reste de la programmation..

2023-07-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-05 . .

Pécharic-et-le-Py 11420 Aude Occitanie



Parterre is a dance event open to all, taking place from July 2 to 5, 2023 in the Aude region of France.

COMME UN SYMBOLE / ALEXANDRE FANDARD

What are the suburbs called? Or rather, what are its inhabitants, pejoratively labeled « banlieusards », called?

In this solo, Alexandre Fandard sets out to rehabilitate this figure, sometimes celebrated in the event of a sporting victory, often scorned in the wake of security and identity-related tensions, but always and still largely fantasized about. A self-taught artist from Dammarie-les-Lys, a small town on the outskirts of Melun in the Seine-et-Marne department, who has worked with Radhouane El Meddeb and Brett Bailey, among others, has been pursuing a promising solo career for the past four years.

Comme un symbole, his third piece, continues to carve out the furrow of an intimate and eminently political choreography, which relentlessly dissects the foundations of our urban mythologies.

Alexandre Fandard closes Parterre?s program with an evocation of the urban environment, in counterpoint to the rest of the program.

Parterre es un evento de danza para todos los públicos que se celebrará en la región de Aude del 2 al 5 de julio de 2023.

COMME UN SYMBOLE / ALEXANDRE FANDARD

¿Cómo se llaman los suburbios? O mejor dicho, ¿cómo se llaman sus habitantes, peyorativamente calificados de « banlieusards »?

En esta exposición individual, Alexandre Fandard se propone rehabilitar esta figura, a veces celebrada en caso de victoria deportiva, a menudo despreciada a raíz de las tensiones relacionadas con la seguridad y la identidad, pero en cualquier caso todavía ampliamente fantaseada. Artista autodidacta de Dammarie-les-Lys, pequeña ciudad del departamento de Seine-et-Marne, a las afueras de Melun, que ha trabajado con Radhouane El Meddeb y Brett Bailey, entre otros, lleva cuatro años desarrollando una prometedora carrera en solitario.

Comme un symbole, su tercera pieza, sigue labrando el surco de una coreografía íntima y eminentemente política que disecciona sin descanso los cimientos de nuestras mitologías urbanas.

Alexandre Fandard cierra el programa de Parterre con una evocación del entorno urbano como contrapunto al resto del programa.

Parterre ist eine dem Tanz gewidmete und an alle gerichtete Veranstaltung, die vom 2. bis 5. Juli 2023 im Departement Aude stattfindet.

WIE EIN SYMBOL / ALEXANDRE FANDARD

Wofür ist die Banlieue der Name? Oder besser gesagt, wofür stehen ihre Bewohner, die abwertend als « Banlieusards » abgestempelt werden?

In diesem Solo versucht Alexandre Fandard, diese Figur zu rehabilitieren, die manchmal bei sportlichen Siegen gefeiert, oft im Zuge der Sicherheits- und Identitätskrise verachtet, aber auf jeden Fall immer und immer noch weitgehend fantasiert wird. Der Autodidakt aus Dammarie-les-Lys, einer Kleinstadt im Departement Seine et Marne am Stadtrand von Melun, hat unter anderem mit Radhouane El Meddeb und Brett Bailey zusammengearbeitet und verfolgt seit vier Jahren eine vielversprechende Solokarriere.

Comme un symbole, sein drittes Stück, gräbt weiterhin die Furchen einer intimen und eminent politischen Choreografie, die unermüdlich die Grundlagen unserer urbanen Mythologien zerlegt.

Alexandre Fandard beendet das Programm von Parterre mit einer Beschwörung des urbanen Milieus als Kontrapunkt zum Rest des Programms.

Mise à jour le 2023-05-30 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11