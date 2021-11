Péchabou Médiathèque de Péchabou Haute-Garonne, Pechabou Pecha’raconte l’amour Médiathèque de Péchabou Péchabou Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pechabou

Pecha’raconte l’amour Médiathèque de Péchabou, 22 janvier 2022, Péchabou. Pecha’raconte l’amour

Médiathèque de Péchabou, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Lecture par les bibliothécaires d’histoires qui sentent bon l’amour pour les petites oreilles. Les bibliothécaires proposent aux petites oreilles des histoires qui sentent bon l’amour. Médiathèque de Péchabou 29 avenue d’Occitanie 31320 Péchabou Péchabou Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pechabou Autres Lieu Médiathèque de Péchabou Adresse 29 avenue d'Occitanie 31320 Péchabou Ville Péchabou lieuville Médiathèque de Péchabou Péchabou