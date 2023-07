Creuse Médiane Fishing : Rencontre de pêche au coup Péchadoire Anzême, 29 juillet 2023, Anzême.

Anzême,Creuse

Concours de pêche au coup.

Toutes techniques autorisées, carte de pêche obligatoire, vers de vas et fouillis interdits.

Inscription sur place..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 17:00:00. EUR.

Péchadoire

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Blow-fishing competition.

All techniques permitted, fishing licence required, worms and fouling prohibited.

Registration on site.

Competición de pesca con caña.

Todas las técnicas permitidas, licencia de pesca obligatoria, gusanos y fouling prohibidos.

Inscripción in situ.

Wettbewerb für das Angeln mit Stöcken.

Alle Techniken erlaubt, Angelkarte erforderlich, Wattwürmer und Wühlmäuse verboten.

Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-09 par Creuse Tourisme