Domaine Pejusclat Pech Usclat Villesèque, 12 juillet 2023, Villesèque.

Villesèque,Lot

Le Domaine Pejusclat est né de 5 générations de vignerons. Il est situé sur la commune de Villesèque, à 10 minutes de Cahors.

Guillaume et son père vous y réservent un accueil convivial. Ils partageront avec vous leur passion de la vigne et du vin et vous feront découvrir le chai, leur méthode de travail, suivi d’une dégustation.

Vous pourrez également y faire une balade au cœur du vignoble.

Le Domaine Pejusclat vous propose également des visites tous les jeudis des mois de juillet et d’août à 16h00..

Vendredi 09:00:00 fin : . EUR.

Pech Usclat

Villesèque 46090 Lot Occitanie



The Domaine de Pejusclat is in the commune of Villesèque, 10 minutes drive from Cahors. You are very welcome to this little 10 hectare domain, where Guillaume and his father will happy to share their passion for vines and wines with you.

El Domaine Pejusclat está situado en el municipio de Villeséque, a 10 minutos de Cahors. Esta pequeña propiedad de 10 ha le abre sus puertas. Guillaume y su padre le acogerán para hacerle descubrir su pasión por la viña y por el vino desde hace más de 5 generaciones. El Domaine Pejusclat también le propone una visita del viñedo y de la bodega, seguida de una degustación todos los jueves de julio y agosto a las 16h00

Das Weingut Pejusclat wurde von fünf Generationen von Weinbauern gegründet. Es befindet sich in der Gemeinde Villesèque, 10 Minuten von Cahors entfernt.

Guillaume und sein Vater bereiten Ihnen einen freundlichen Empfang. Sie werden ihre Leidenschaft für Wein und Reben mit Ihnen teilen und Ihnen den Weinkeller und ihre Arbeitsweise zeigen, gefolgt von einer Weinprobe.

Sie können auch einen Spaziergang durch den Weinberg machen.

Die Domaine Pejusclat bietet Ihnen außerdem jeden Donnerstag im Juli und August um 16 Uhr Besichtigungen an.

Mise à jour le 2023-06-29 par Lot Tourisme