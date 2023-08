Journées Européennes du Patrimoine : visite de l’Oustal del Pech-Usclat à Dégagnac Pech Usclat Dégagnac, 16 septembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Visite guidée de l’atelier du sculpteur sur bois, Jean-Patrick Loyer, à Dégagnac à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Lieu unique par son style, chaque façade est d’un style différent (quercynois, classicisme). Une partie de l’intérieur peut être visitée dont l’atelier où les œuvres sont réalisées, ainsi que la salle réunissant une grande partie des styles français. Dans une autre salle, une galerie de tableaux sculptés et un escalier dont la décoration est composée de différents styles. Des meubles uniques, une cheminée stylisée, des plafonds avec des fresques… Pour les personnes souhaitant acheter un objet souvenir, possibilité de visiter la boutique..

Pech Usclat

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Guided tour of the workshop of the woodcarver, Jean-Patrick Loyer, in Dégagnac on the occasion of the European Heritage Days.

Unique place by its style, each facade is of a different style (quercynois, classicism). Part of the interior can be visited, including the workshop where the works are made, as well as the room bringing together a large part of the French styles. In another room, there is a gallery of carved paintings and a staircase with a variety of styles. Unique furniture, a stylized fireplace, ceilings with frescoes… For those who wish to buy a souvenir, it is possible to visit the shop.

Visita guiada al taller del escultor de madera Jean-Patrick Loyer, en Dégagnac, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Este lugar es único en su estilo, cada fachada es de un estilo diferente (Quercynois, clasicismo). Se puede visitar parte del interior, incluido el taller donde se realizan las obras, así como la sala que contiene un gran número de estilos franceses. En otra sala, hay una galería de pinturas talladas y una escalera decorada con diferentes estilos. Muebles únicos, una elegante chimenea, techos con frescos… Para los que deseen comprar un recuerdo, hay una tienda.

Führung durch das Atelier des Holzbildhauers Jean-Patrick Loyer in Dégagnac anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Ein Ort, der in seinem Stil einzigartig ist. Jede Fassade ist in einem anderen Stil gehalten (Quercynois, Klassizismus). Ein Teil der Innenräume kann besichtigt werden, darunter das Atelier, in dem die Werke angefertigt werden, sowie der Saal, der einen Großteil der französischen Stile vereint. In einem anderen Raum befindet sich eine Galerie mit geschnitzten Bildern und eine Treppe, deren Dekoration sich aus verschiedenen Stilen zusammensetzt. Es gibt einzigartige Möbel, einen stilisierten Kamin und Decken mit Fresken. Wer ein Souvenir kaufen möchte, hat die Möglichkeit, die Boutique zu besuchen.

