2023-04-08 10:00:00 – 2023-04-10 18:00:00

Lot . 6.5 EUR Padiparc propose des animations avec distribution de chocolats :

11h nourrissage des tortues

14h30 nourrissage des caméléons

16h : nourrissage d’un serpent

