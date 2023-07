Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin à vent tournera ! Pech des Eoules Gignac, 17 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Lot

L’Association Lo Patrimòni propose une visite et une mise au vent, rotation du toit, démonstrations de mouture, visites commentées.

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

Pech des Eoules

Gignac 46600 Lot Occitanie



The Association Lo Patrimòni proposes a visit and a winding, rotation of the roof, milling demonstrations and guided tours

La Asociación Lo Patrimòni ofrece una visita guiada y una prueba de viento, rotación del tejado, demostraciones de fresado y visitas guiadas

Der Verein Lo Patrimòni bietet eine Besichtigung und einen Windfang an, Drehung des Daches, Vorführungen des Mahlens, kommentierte Besichtigungen

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Vallée de la Dordogne