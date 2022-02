Pebbleboy Sarlat-la-Canéda, 2 mars 2022, Sarlat-la-Canéda.

20 20 EUR Ce texte raconte l’histoire incroyable d’un petit garçon qui se fait frapper par tout le monde : ses parents, ses camarades, personne ne l’épargne. Mais ce garçon a plus d’un tour dans son sac et dispose d’un imaginaire étonnant. Pendant toute la pièce, courte et puissante, il fera preuve d’une force incroyable pour ne pas ressentir les coups. Une pièce émouvante, percutante et singulière qui se termine sur une note d’espoir.

Par la compagnie Lazzi Zanni

Mercredi 2 mars à 10h et 14h

Centre culturel

Durée 1h00 • Dès 8 ans

© Marie Foldyna

