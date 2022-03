Pebbleboy Bergerac, 8 avril 2022, Bergerac.

Pebbleboy Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 21:30:00 Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard

Bergerac Dordogne

Théâtre. ll s’appelle Pierre et ça tombe bien, car il est dur comme une pierre ! À tous les coups qu’il reçoit, et il en reçoit beaucoup, il ne réagit pas. Rien, pas une grimace, pas une larme. À croire que rien ne peut l’atteindre.

Cela finit par susciter la curiosité des élèves de sa classe, des gens, des journalistes !

La rumeur dépasse les frontières : qui est donc ce garçon extraordinaire ? Ainsi naît une légende. On croit cet enfant venir d’une planète inconnue pour sauver le monde. Petit à petit on s’aperçoit que tout est inventé.

Que le seul héros qui existe, c’est ce héros moderne, du haut de ses 8 ans, qui essaie de se construire et vivre. Pierre – Pebbleboy réussit à dire ce qu’il ressent et peut alors commencer tout un processus de reconstruction.

+33 5 53 57 71 51

© Marie Foldyna

