PEAUX DE VACHES de Patricia Mazuy En présence de Patricia Mazuy et Theo Hakola Film & concert /// Theo Hakola, compositeur de la musique de PEAUX DE VACHES, en concert avant la projection accompagné par Bénédicte Villain au violon. Dernier album : “Water Is Wet” (Microcultures/Médiapop – 2020) Dernier roman : Idaho Babylone (Actes Sud – 2016) La projection sera suivie d’une rencontre. —– Vendredi 3 septembre à 21h —– PEAUX DE VACHES de Patricia Mazuy (France – 1988 – 1h27) Avec Sandrine Bonnaire, Jean François Stévenin Dans le nord de la France, au cours d’une beuverie avec son frère, Gérard met le feu à la ferme familiale. Dix ans plus tard, son frère sort de prison et le retrouve marié, père de famille et propriétaire de la ferme. Il lui demande des comptes mais Gérard panique et s’enfuit. « Le film de Patricia Mazuy est très fort, très étonnant, parce qu’on y sent, captée par des détails quotidiens, des nuances, l’influence de ce milieu rural, aujourd’hui, dans ce paysage-là, sur les mentalités et les comportements. […] Patricia Mazuy a réussi le tiercé : scénario, réalisation, direction d’acteurs. Elle a réinventé Jacques Spiesser en lui donnant une dimension ambiguë, porté la solide et virile présence de Stévenin à la fragilité intérieure, et travaillé sur l’instinct de Sandrine Bonnaire pour en faire l’âme de cette histoire d’hommes. Géniale Bonnaire. » (Le Monde) ——— INFORMATIONS PRATIQUES La Baleine Marseille 59 cours Julien 13006 Marseille +33 4 13 25 17 17 Métro: Notre Dame du Mont Tarifs cinéma: 4,5€ / 6,5€ / 7,5€ / 9,5 € Abonnement : 35€ les 5 places / 65€ les 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T21:00:00 2021-09-03T23:59:00