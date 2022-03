Peaux Alençon, 3 mars 2022, Alençon.

Peaux Alençon

2022-03-03 – 2022-03-03

Alençon Orne

Jeune chorégraphe dans le vent, Zoë de Sousa explore la nudité et la sensitivité du corps. Chez elle, le mouvement s’écrit par les sensations des pores de la peau, de la chair, des muscles… Face au corps instrumentalisé, rationalisé, capitalisé, virtualisé, idéalisé, l’artiste cherche à renouer avec son corps et questionner son intimité. Dans la continuité de ses précédentes pièces, elle crée Peaux – Troisième Hymne, une mise en lumière de l’épiderme, du rapport à soi et aux autres, mais aussi de la solitude collective. Tous issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, sept jeunes danseurs vêtus de noir (la crème de la crème !) se mettent à nu et placent leur talent, technicité et souplesse au service d’une célébration du corps tout en délicatesse et dans un jeu de lumière en clair-obscur. Avec des cuts, Zoë de Sousa entrecoupe des situations corporelles comme le ferait un monteur avec une bande cinématographique. Rythmées par des boucles sonores qui associent les musicalités d’une guitare portugaise, d’une contrebasse et d’une voix, plusieurs histoires se répètent et s’entremêlent les unes aux autres. Des mirages apparaissent et disparaissent tout en discontinuité, ruptures, et dans une sensation d’éternel recommencement.

