VISITE : MAISON AUTONOME Péault Catégories d’Évènement: Péault

Vendée

VISITE : MAISON AUTONOME, 17 avril 2023, Péault . VISITE : MAISON AUTONOME 1 Impasse de l’Ancienne Cure Péault Vendée

2023-04-17 – 2023-04-17 Péault

Vendée . Découvrez une maison en auto-construction ! Matériaux naturels, toiture végétalisée, autonomie électrique… Une réalisation accompagnée par un professionnel et aidé par des bénévoles de chantiers participatifs. Construire un habitat en minimisant les coûts pour la planète et pour le porte-monnaie, tout en boostant votre pouvoir d’agir, ça vous dit ? SSCI Les Illuminés – Grand hangar dans la rue du Puits Baudoure Parking de la mairie et de la salle des fêtes Accès PMR possible (stationnement PMR directement sur place) Péault

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Péault, Vendée Autres Lieu Péault Adresse 1 Impasse de l'Ancienne Cure Péault Vendée Ville Péault Departement Vendée Tarif Lieu Ville Péault

Péault Péault Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peault /

VISITE : MAISON AUTONOME 2023-04-17 was last modified: by VISITE : MAISON AUTONOME Péault 17 avril 2023 1 Impasse de l'Ancienne Cure Péault Vendée Péault Vendée

Péault Vendée