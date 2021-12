Loches Loches Indre-et-Loire, Loches Peau de vache Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire Loches Marion, surnommée depuis son enfance « Peau de vache » en raison de son caractère entier, est l’épouse d’Alexis, un célèbre violoncelliste, calme, sûr de lui, mais lâche lorsqu’il s’agit d’affronter sa femme qui mène la vie dure à tous ceux qui l’approchent.

Survient une jeune journaliste, Pauline, toute douceur et soumission, l’opposée de Marion.

Un match dont Alexis sera l’enjeu va s’engager entre les deux femmes.

De la méchanceté ou de la bonté qui l’emportera ?

Le public se laisse emporter dans ce boulevard drôle et moderne, une comédie irrésistible. Tous les bénéfices seront intégralement reversés aux œuvres caritatives du Lions Club et plus particulièrement à la recherche contre le cancer des enfants.

Tous les bénéfices seront intégralement reversés aux œuvres caritatives du Lions Club et plus particulièrement à la recherche contre le cancer des enfants.

