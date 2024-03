Peau de papier Chambray-lès-Tours, mardi 14 mai 2024.

Chambray-lès-Tours

Artiste plasticienne, Marie Lhomet se nomme elle-même artiste papier tant il est au centre de son travail. Elle crée à la main, s’efforce de transformer la plante, la façonner pour en faire une œuvre.

Artiste plasticienne, Marie Lhomet se nomme elle-même artiste papier tant il est au centre de son travail. Elle crée à la main, s’efforce de transformer la plante, la façonner pour en faire une œuvre. Cela implique un travail avec la sensation, l’émotion et l’inconscient. Artiste chercheuse, elle remonte à la source de sa pratique pour mieux la comprendre, remonte à la source de ses matériaux pour mieux les travailler. Elle piste les matériaux plus respectueux de l’environnement, si possible locaux ou recyclés. L’artiste aspire à brouiller la frontière entre l’artisanat et l’art en reprenant à son compte des techniques séculaires. EUR.

2 Place de Voru

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

