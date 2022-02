Peau d’âne Marseille 7e Arrondissement, 4 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Peau d’âne Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-04 14:30:00 – 2022-05-04 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Il était une fois un roi qui, tombé amoureux de sa fille, désirait ardemment l’épouser. Pour tenter d’échapper à ce mariage, la jeune femme demande à son père des cadeaux impossibles. Mais, trop têtu, le roi cède à tous ses caprices, acceptant même de tuer son âne au crottin d’or, celui qui fait pourtant la richesse du royaume. Effrayée, affublée de la dépouille du fameux animal, l’infante s’enfuit loin de son père, heureusement guidée par sa marraine, la fée de corail et de nacre.



Le spectacle s’attache essentiellement au conte de Perrault, chef d’œuvre de la littérature classique française, qui illumine, par sa féérie et son rapport au merveilleux, le réalisme d’une situation des plus cruelles.



D’après Charles Perrault

Mise en scène : Laurence Janner

Avec Jonathan Bidot, Marianne Houspie et Anne Naudon



À partir de 5 ans

(durée : 50 min)

