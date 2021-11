Peau d’Âne Le Colisée, 2 février 2022, Roubaix.

Peau d’Âne

Le Colisée, le mercredi 2 février 2022 à 20:30

### Un spectacle drôle et émouvant qui saura nous enchanter en famille. « _Il était une fois…_ » un royaume dont la reine tomba malade. Avant de mourir, elle fit promettre à son époux de ne choisir qu’une femme plus belle qu’elle s’il venait à se remarier. Or, seule la princesse, leur propre fille, pouvait rivaliser avec la reine… Comme dans beaucoup de contes, il s’agit du récit d’une fuite… mais aussi d’une quête. Car après les subterfuges manqués de sa marraine la fée, c’est cachée sous la peau d’un âne que la jeune fille s’enfuit du château pour échapper à cette union interdite et trouver l’amour d’un prince… **La compagnie Hangar Palace** apporte, par son humour et son inventivité, une touche personnelle et poétique à cette œuvre. La mise en scène est très créative et la représentation des iconiques robes couleurs de temps, de la lune et du soleil apporte une belle touche féérique qui crée l’émerveillement. Dans cette version « fidèlement libre », les chansons du célèbre film de **Jacques Demy** trouvent idéalement leur place au milieu des chorégraphies ; et si les multiples niveaux de lecture du conte original restent intacts, c’est avant tout sa dimension enchantée qui continuera ici d’émerveiller petits et grands.

De 10 à 23 €

Entre théâtre et comédie musicale, cette adaptation du célèbre conte est aussi un bel hommage au film culte de Demy et à la musique de Legrand.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



