Depuis 2011, The Page se produit sur Marseille et sa région : Terminus, O'Bells, O'Central, Queen Victoria, Red Pepper's, Blackstone, O'Malley's, Red Lion Aubagne, La Transhumance, etc. Aujourd'hui composé de Gilles (basse), Hervé (chant, guitare), Anthony (guitare) et Cyril (batterie), notre groupe propose un répertoire pop-rock varié et énergique. AC/DC, Rolling Stones, Beatles, Nirvana, Green Day, ZZ Top, System of a Down, Black Keys, Blondie, U2, etc.

