Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Il faut venir si tu es fan de LA Witch, Death Valley Girls & The Coathangers

PEARL EARL (22h30)

Pearl Earl est un quatuor néo-psychédélique fondé par la chanteuse Ariel Hartley (guitare/chant) et la batteuse Bailey K Chapman à Denton, TX. Le groupe est maintenant basé à Los Angeles.

Avec de subtils clins d’œil au rock progressif spatial et à l’âge d’or du glam rock, Pearl Earl a la capacité d’invoquer la nostalgie cosmique du passé tout en creusant un nouveau territoire de son propre univers néo-psychédélique. Autrefois décrit comme « les Pink Floyd du soleil », les performances live du groupe demeurent captivantes et euphorisantes teintées d’un sinistre sinistre sourire.

Leur musique, remplie d’intensité, explore une large gamme de saveurs qui vont de pair avec des mélodies psychédéliques délirantes avec parfois des riffs lourds.

Le groupe a fait plusieurs tournées aux États-Unis et a partagé la scène avec des groupes tels que les Oh Sees, Post Animal, The Black Angels, Acid Dad, Frankie and The Witch Fingers, Black Lips, Allah-las et a joué dans de grands festivals tels que Levitation et SXSW.

Pearl Earl sort son deuxième album, « It’s Dread » via Green Witch Recordings (NYC) en juin 2023 et est disponible pour une tournée en Europe et au Royaume-Uni en septembre 2023.

