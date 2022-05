PEANUTS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

PEANUTS Toulouse, 19 juin 2022, Toulouse. PEANUTS THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

2022-06-19 – 2022-06-19 THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne Une œuvre acerbe sur fond de répression policière lors du sommet du G8. Comment naissent les bourreaux ? Et les victimes ? Quelles sont les racines des rapports de domination ?

Groupe 12 – 16 ans

Groupe 12 – 16 ans

Entrée libre sans réservation. contact@grand-rond.org +33 5 61 62 14 85

