Nantes Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique, Nantes Peanuts – Gênes 01 Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Peanuts – Gênes 01 Théâtre Rue de Belleville, 13 octobre 2021, Nantes. 2021-10-13

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non 24 € tarif plein, 17 € tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte blanche délivrée par la ville de Nantes ou de la carte Belleville) Réservations : www.ruedebelleville.net Peanuts n’a pas pour objet précis le sommet du G8. Mais la pièce traite des problèmes soulevés par ces événements, et des facteurs qui les ont permis. Elle se concentre sur une bande de copains, en amont et en aval du sommet. Par la compagnie du TPN Mise en scène de Régis Flores Avec Antonin Auger, Amaël Charuault, Maël Collewet, Manon Dixneuf, Laëtitia Godin, Cantin Juteau, Camille Lelièvre, Apolline Maillard, Myriam Perraud, Thomas PSC, Pierre Peigné, Sailor Ravaud et Margot Teplitzky Tout public à partir de 15 ans Théâtre Rue de Belleville adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola 02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Rue de Belleville Adresse 19 Rue de Belleville Ville Nantes lieuville Théâtre Rue de Belleville Nantes