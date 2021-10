PEAKS Sunset & Sunside, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

PEAKS, c’est un mélange d’influences diverses, du jazz hard bop des années 1960 aux évolutions contemporaines de l’avant-garde new-yorkaise actuelle, tout en y mêlant des sonorités plus hispanisantes, témoignant des racines ibériques et pyrénéennes du saxophoniste Florian Marques. Autour d’un répertoire de compositions originales, le groupe revendique une musique brute et éclectique reposant sur une une grande interaction entre les quatre musiciens. PEAKS, ce sont également des références cinématographiques, et en particulier l’oeuvre du réalisateur David Lynch. L’univers de ses créations, et en particulier celui de sa série Twin Peaks, est une source d’inspiration majeure pour la musique du quartet et participe à conférer à sa musique une dimension picturale et résolument singulière. PEAKS, ce sont ces photographies de paysages montagneux épurés et apparemment calmes mais qui peuvent sombrer dans le chaos en l’espace d’un instant.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Date complète :

