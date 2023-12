PEAKS invite Fidel Fourneyron Le Son de la Terre Paris 05, 7 février 2024 20:00, Paris 05.

Le mercredi 07 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Peaks invite Fidel Fourneyron : 25 EUR

Pour célébrer l’anniversaire de la sortie de leur premier album « A Deep Color », le quartet PEAKS invite le tromboniste Fidel Fourneyron pour une soirée survoltée !

PEAKS, c’est un mélange d’infuences diverses, du jazz des années 1960 aux évolutions contemporaines de la scène new-yorkaise actuelle, tout en y mêlant des sonorités plus hispanisantes, témoignant des racines ibériques et pyrénéennes de son leader.

PEAKS, ce sont également des références cinématographiques, et en particulier l’oeuvre du réalisateur David Lynch. L’univers de ses créations, et en particulier celui de sa série Twin Peaks, est une source d’inspiration majeure pour la musique du quartet et participe à conférer à sa musique une dimension picturale et résolument singulière.

PEAKS, ce sont ces photographies de paysages montagneux épurés et apparemment calmes mais qui peuvent sombrer dans le chaos en l’espace d’un instant.

Tromboniste et compositeur basé à Paris, Fidel Fourneyron est un musicien majeur de la scène française actuelle que l’on a pu entendre au sein de multiples projets très diversifiés tels que le grand orchestre ¿ Que Vola ?, les créations Bell et Bengue (Artiste en résidence « Jazz sous les Pommiers) » ou encore les trios Un Poco Loco et Animal.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/peaksquartet/ https://www.sondelaterre.fr/event/peaks-invite-fidel-fourneyron/#billetterie

PEAKS invite Fidel Fourneyron