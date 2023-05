Peacock Society : un open air festival Parc de Choisy Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Peacock Society : un open air festival Parc de Choisy, 8 juillet 2023, Créteil. Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 09 juillet 2023

samedi, dimanche

de 13h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant

Après 7 ans de danse sous les étoiles, le rendez-vous PEACOCK SOCIETY fait sa grande mue. La fièvre nocturne se déplace dans la chaleur du jour, laisse les warehouses pour les étendues d’eau et d’arbres, et revient en juillet pour déployer sa folie estivale. Un nouveau cycle nécessaire dans ce monde qui change pour combler nos désirs de grand air, réunir nos aspirations environnementales et notre envie de refaire la fête tous ensemble #NEEDTODANCE Parc de Choisy Chemin des Bœufs 94000 Créteil Contact : https://peacocksociety.fr/ https://www.facebook.com/thepeacocksociety/ https://www.facebook.com/thepeacocksociety/

Parc de Choisy
Chemin des Bœufs 94000 Créteil
Contact : https://peacocksociety.fr/

