PEACH TREE RASCALS La Bellevilloise, 28 juin 2022, Paris.

Le mardi 28 juin 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente (+frais de loc) : 17€

Un rayon de soleil californien arrive à Paris – prenez vos places pour le concert des Peach Tree Rascals à La Bellevilloise le mardi 28 juin prochain !

Nouvelle sensation tout droit sortie de San José, le collectif multi-genres Peach Tree Rascals illumine la Californie grâce à un flow teinté d’une alchimie pop et d’une production hip-hop.

Composé de cinq amis du lycée, le groupe connait un véritable succès en 2019 grâce au morceau Mariposa devenu viral sur TikTok et qui atteint près de 60 millions de vues sur YouTube. 18 chansons et un EP (Camp Nowhere – 2021) plus tard, Peach Tree Rascals a cumulé plus de 300 millions de streams et a été acclamé par plusieurs médias dont Billboard et MTV.

Fidèle à la mentalité de tout faire par eux-mêmes de la composition à la production, le groupe est sur le point d’atteindre des sommets encore plus élevés en 2022 avec un nouveau projet dans les tuyaux et des dates de concerts européennes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://www.facebook.com/events/515796309989927/ https://www.facebook.com/events/515796309989927/ https://shotgun.live/fr/events/peach-tree-rascals

PEACH TREE RASCALS