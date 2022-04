Peace and lobe, 26 avril 2022, .

Peace and lobe

2022-04-26 – 2022-04-26

Peace and lobe

Concert pédagogique et de prévention des risques auditifs

Les Scènes d’Abbeville s’associent à l’ARA (Autour des Rythmes Actuels) lors d’un concert pédagogique à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s des filières générales et professionnelles (de la cinquième à la terminale). L’objectif de ce concert est de sensibiliser les élèves à l’histoire des musiques actuelles et aux risques auditifs liés à l’écoute ou la pratique intensive et à fort volume (baladeur,

boîte de nuit, concert, etc.).

Peace and lobe

Concert pédagogique et de prévention des risques auditifs

Les Scènes d’Abbeville s’associent à l’ARA (Autour des Rythmes Actuels) lors d’un concert pédagogique à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s des filières générales et professionnelles (de la cinquième à la terminale). L’objectif de ce concert est de sensibiliser les élèves à l’histoire des musiques actuelles et aux risques auditifs liés à l’écoute ou la pratique intensive et à fort volume (baladeur,

boîte de nuit, concert, etc.).

Peace and lobe

Concert pédagogique et de prévention des risques auditifs

Les Scènes d’Abbeville s’associent à l’ARA (Autour des Rythmes Actuels) lors d’un concert pédagogique à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s des filières générales et professionnelles (de la cinquième à la terminale). L’objectif de ce concert est de sensibiliser les élèves à l’histoire des musiques actuelles et aux risques auditifs liés à l’écoute ou la pratique intensive et à fort volume (baladeur,

boîte de nuit, concert, etc.).

Peace&Lobe

dernière mise à jour : 2022-01-13 par