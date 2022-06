PE raconte des histoires drôles, 23 septembre 2022, .

PE raconte des histoires drôles

2022-09-23 21:30:00 21:30:00 – 2022-09-24

16 16 De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l’humour son métier depuis plusieurs années.



Grâce à l’humour, il a pu voyager dans toute la francophonie, sur la route de la vanne il a fait des rencontres et vécu des soirées étranges.

Il vous fera un florilège de ces meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants/malaisants de scène.

Que vous le croyez ou non, tout est vrai ! (dans ses souvenirs en tout cas).



Le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans.

Pierre-Emmanuel, PE, débarque à L’Art Dû pour deux dates exceptionnelles.

