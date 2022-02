PE – 21 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

PE – 21 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien, 21 mars 2022, Bordeaux. PE – 21 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien

La Nouvelle Comédie Gallien, le lundi 21 mars à 20:30

De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l’humour son métier depuis plusieurs années. Grâce à l’humour, il a pu voyager dans toute la francophonie, sur la route de la vanne il a fait des rencontres et vécu des soirées étranges. Il vous fera un florilège de ces meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants/malaisants de scène. Que vous le croyez ou non, tout est vrai! (dans ses souvenirs en tout cas).

Tarif : 21€

PE, Raconte des histoires drôles La Nouvelle Comédie Gallien 20 rue Rolland, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T20:30:00 2022-03-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Nouvelle Comédie Gallien Adresse 20 rue Rolland, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Nouvelle Comédie Gallien Bordeaux Departement Gironde

La Nouvelle Comédie Gallien Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

PE – 21 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien 2022-03-21 was last modified: by PE – 21 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien 21 mars 2022 bordeaux La Nouvelle Comédie Gallien Bordeaux

Bordeaux Gironde