Visite libre du poste de commandement de la Flak (DCA) allemande PC FLAK Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Visite libre du poste de commandement de la Flak (DCA) allemande 16 et 17 septembre PC FLAK 2€, gratuit <12 ans, possibilité de réservation en ligne pour accès prioritaire au site les après-midis.

Exposition sur le système défensif de la Flak (DCA) allemande. Présentation de matériel de bunker allemand, diverses archives.

Reconstitution de deux chambres du bunker (uniformes et mobilier).

Présence et animation par l’association des SHTSF (société Havraise de télégraphie sans fil), ateliers pour enfants et adultes; morse, communication par téléphone d’époque.

Suivre les fléchages rue Félix FAURE « mémoire et Patrimoine » (panneaux jaunes).

Accès possible à pied par la rue du grand escalier.

Réservations proposées pour un accès prioritaire les après midi (samedi et dimanche) sur le lien suivant: http://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2023.html

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

