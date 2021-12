PazàPaz invite Babelika Marseille 4e Arrondissement, 18 décembre 2021, Marseille 4e Arrondissement.

PazàPaz invite Babelika

2021-12-18

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Créé en 2017, l’ensemble vocal Pasàpaz réunit une vingtaine de chanteurs engagés bénévolement pour porter et partager avec le public les valeurs qui leur tiennent à c(h)œur : la paix, la non-violence, la justice, la défense des droits humains et de tout le vivant. Son répertoire est constitué de polyphonies populaires et de compositions originales, porteuses d’espoir et d’humanité, ouvertes sur l’immense richesse des cultures du monde (Dir. Robert Nageli).



Robert Nageli a créé, avec Florence Boué-Croisy il y a environ 12 ans, Babelika, puis il est parti pour d’autres aventures, entre autres, Pazàpaz.

Nous avons imaginé ce concert comme un tissage de nos chants, des retrouvailles polyphoniques. Babelika interprétera quelques chants puis ce sera le choeur pour la paix



Babelika est le choeur du mercredi de la Maison du Chant, dirigé par Florence Boué-Croisy et Annie Maltinti, c’est un laboratoire au cours duquel les jeux rythmiques et vocaux ainsi que l’improvisation agissent pour la relaxation et l’échauffement. Babelika est l’ensemble vocal qui, dans un même temps travaille les répertoires du monde depuis l’Afrique du Sud jusqu’à la Laponie, du Brésil à la Georgie en passant par les Andes, la Turquie, la Macédoine, la Réunion, l’Irlande, Madagascar … sans oublier la Corse et l’Occitanie.

Nous avons imaginé ce concert comme un tissage de nos chants, des retrouvailles polyphoniques.

La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement

