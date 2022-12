PAZAP’ART « Elargir le champ » – « Paysans/Paysages » – Exposition de Lise Gaudaire – Réseaux Avélia Pleumeleuc Pleumeleuc Pleumeleuc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Pleumeleuc Dans le cadre PAZAP’ART, la médiathèque La Parchemine à Pleumeleuc, accueille l’exposition de Lise Gaudaire du 4 janvier au 4 février.

Lise Gaudaire s’intéresse aux rapports que l’homme entretient avec le paysage et son territoire, à la manière qu’il a de le regarder et de l’appréhender et en particulier ceux qui le travaillent.

Collection personnelle de l’artiste. En plus :

du 4 janvier au 9 février : Exposition au Collège Louis Guilloux de Montfort-sur-Meu. Gratuit. mediatheque@pleumeleuc.bzh +33 2 99 06 17 91 Pleumeleuc

